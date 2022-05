Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, CSU Alba Iulia a caștigat matematic Liga IV, dupa victoria categorica de acasa cu Viitorul Vama Seaca, 10-0. Golurile meciului au fost marcate de Baghiu (5, 45), Herci (37), Ad. Lacatuș (40 – penalty), Circov (46 – penalty), Cl. Oara (63, 70, 83), Frențiu (79, 88). Cu 6 puncte fața de Industria…

- Phoenix Buzias a castigat detasat Liga a 4-a Timis, avand cu trei etape inainte de final un avans de 10 puncte fata de locul 2, echipa din Parta. Formatia din Orasul-statiune se pregateste acum pentru barajul de promovare in Liga a 3-a, unde va intalni intr-o dubla mansa campioana judetului Gorj, CSO…

- Revelatia C8 in aceasta primavara, CSC Dumbravita va intalni in semifinala barajului de promovare in Liga 2 a doua clasata din C7, CSM Deva. Alb-verzii au remizat azi cu Lipova acasa si si-au asigurat locul 1 in serie la finalul play-off-ului. Pe pozitia secunda s-a clasat tot o timiseana in seria de…

- CSA Steaua a mers la TAS. „Militarii” nu renunța la barajul de promovare in Liga 1. Formați9a antrenata de Daniel Oprița a incheiat pe locul 4 play-off-ul Ligii a 2-a, lucru ce i-ar fi permis sa joace in barajul pentru promovare cu Chindia Targoviște. Statutul de club departamental a determinat FRF…

- Vineri, 20 mai, sunt programate partidele ultimei runde din play-off-ul Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Farul II (antrenori Sorin Radoi si Stere Banoti) va incheia sezonul pe teren propriu, urmand sa primeasca vizita liderului CS Afumati. Constantenii mai au o sansa teoretica de a juca barajul…

- Steaua iși exprima „indignarea fața de decizia federației, care a anunțat, pe site-ul frf.ro, ca echipele participante la barajul pentru promovare in Liga 1 sunt U Cluj și Chiajna”, se arata intr-un comunicat. Decizia este nedreapta fața de Steaua care a terminat play-off-ul Ligii a 2-a pe poziția a…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Universitatea Craiova, in penultima etapa a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, si a castigat al cincilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, al optulea din istoria sa. Cu o etapa inainte de finalul…

- Runda cu numarul XI a Ligii a IV-a a județului Suceava a fost una in care echipele de top și-au valorificat superioritatea. Liderul la zi, Juniorul Suceava a caștigat pe terenul celor de la Moldova Dragușeni cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Ciprian Ieșan. Pe locul secund a urcat Șomuz Preutești,…