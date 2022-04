Luni, CS Mioveni are programat urmatorul meci din Liga I, la lanterna roșie Gaz Metan Mediaș. Partida conteaza pentru etapa a 4-a a Play-out-ului Ligii I. Elevii lui Alexandru Pelici au jucat ultimul meci vinerea trecuta, la FC U Craiova. In Banie, galben-verzii au fost egalați la unu, in extremis, pe final. Este pentru a […]