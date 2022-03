CS Mioveni – CS Universitatea Craiova 0-3, în etapa a 29-a a Ligii 1. Jovan Markovic a marcat două goluri (Video) CS Universitatea Craiova a invins-o, miercuri, in deplasare, pe CS Mioveni, cu scorul de 3-0, intr-un meci disputat in etapa a 29-a a Ligii 1. Oltenii au deschis scorul in minutul 26, prin Jovan Markovic. Atacantul a marcat din nou in minutul 34. Patru minute mai taziu, CS Mioveni a cerut penalty dupa o intrare imprudenta a lui Vatajelu la Buziuc. Ștefan Baiaram a inchis tabela in minutul 78. CS Universitatea Craiova ocupa locul 3, cu 51 de puncte, iar CS Mioveni e pe 13, cu 29 de puncte. Jucatorii echipei CSU Craiova au jucat cu numele celor mai mari orase ucrainene imprimate pe spatele tricourilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

