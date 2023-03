Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii de la Farul Constanța incearca vineri sa-și consolideze prima poziție in clasamentul Superligii. Ei joaca pe terenul penultimei clasate, UTA Arad. In celalalt meci al zilei se intalnesc U Craiova 1948 și CS Mioveni.

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Implicata in batalia pentru varful clasamentului, Rapidul vine sa recupereze punctele pierdute acasa cu FCU Craiova 1948, care a castigat cu 2 1 in Giulesti. Etapa a 26 a a Superligii incepe vineri, 17 februarie, zi in care sunt programate doua meciuri. In a doua partida, ultima clasata primeste vizita…

- Echipa din Banie e neinvinsa in Superliga din 13 noiembrie 2022, de atunci avand in sase meciuri trei victorii si trei egaluri, golaveraj 10 2. Etapa a 25 a a Superligii de fotbal incepe vineri, 10 februarie, si se deruleaza pe parcursul a patru zile, incheindu se in seara zilei de luni, 13 februarie.…

- CS Mioveni disputa azi un nou meci din Superliga. Partida cu Sepsi Sf Gheorghe, se joaca pe Stadionul Orașenesc de la ora 15:30 și face parte din etapa 24. Citește și: O avalansa a lovit Cabana Capra de pe Transfagarasan! Imagini de la fata locului Elevii lui Dica au caștigat acasa, cu Petrolul 1-0…

- Astazi, de la ora 19.00, in Superliga se disputa derby ul rundei a 23 a, FCSB locul 4, cu 41 de puncte Farul Constanta locul 2, cu 45 de puncte . Etapa a 23 a a Superligii isi deruleaza, astazi si maine, ultimele patru partide, in care vor evolua si echipele clasate pe locurile unu, doi, respectiv patru.…

- Ultimul meci al rundei a 19-a din Superliga la fotbal masculin dintre FCSB și CS Mioveni s-a incheiat luni seara cu victoria vicecampioanei, care s-a impus cu scorul de 5-1(2-0) și a urcat pe locul 4, la doar 2 puncte de podium. Adrian Șut a reușit o dubl