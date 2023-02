Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Arges a ajuns la un acord pentru un an si sase luni, plus optiune de prelungire pe inca un an, cu fundasul stanga argentinian Facundo Rizzi, a anuntat clubul, luni, site-ul sau oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fundașul central ivoriano-francez Kevin Boli (31 de ani) a semnat cu Farul, liderul din Liga 1, dupa ce și-a incheiat contractul cu FC Botoșani. Dupa ce Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, anunța ca Boli va pleca, aparatorul care a fost și pe lista celor de la FCSB a fost prezentat la Farul.…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa etapei 20 din Superliga. Chiar daca a castigat cu Mioveni la limita si la capatul unui meci slab, Universitatea Craiova a dat si ea un jucator in unsprezecele ideal: pe Bogdan Mitrea. Si FCU se poate lauda cu un fotbalist dupa aceasta runda: cu Yassine…

- Aflata intr-o situație delicata in clasament, fara un antrenor principal și macinata de conflictul dintre patronul Adrian Mititelu și galerie, FCU Craiova incearca sa mai „indulceasca“ totul printr-un rezultat bun cu CFR Cluj. Disputa contra campioanei va avea loc luni, de la ora 21.00, pe stadionul…

- Universitatea Craiova a reușit sa se impuna cu 1-0 in meciul de sambata, de pe teren propriu, cu U Cluj, asta grație golului marcat de Alex Crețu in minutul 60. La finalul disputei de pe „Ion Oblemenco“, omul decisiv s-a declarat incantat de faptul ca a contribuit la succesul Științei și spera ca echipa…

- Antrenorul formației U Cluj, olteanul Eugen Neagoe, a recunoscut superioritatea Universitații Craiova in partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, incheiata cu victoria la limita a gazdelor. Acesta a punctat ca se aștepta ca misiunea sa fie dificila și a admis ca in prima repriza…

- Decizie la Curtea de Alba Iulia: Hunedorean violator in Marea Britanie, transferat in Romania pentru executarea pedepsei Un roman care a fost condamnat pentru o serie de violuri in Marea Britanie va fi adus in Romania pentru a-și executa pedeapsa. Cererea de transfer in Romania a fost admisa de magistrații…