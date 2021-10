Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei, Volei Alba Blaj a invins, scor 3-0 (25-16, 25-15, 25-15), in Sala „Timotei Cipariu” in a doua partida consecutiva in fața fanilor, pe nou-promovata ACS Volei „Cristina Pirv” Turda, contand pentru runda secunda a Diviziei A1. Ținand cont de dificultatea redusa a partidei, ce a…

- Vicecampioana Romaniei, Volei Alba Blaj a invins CSM Lugoj, in Sala “Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-19, 25-16, 25-20), in meciul ce a deschis noua ediție a Diviziei A1 la volei feminin. Duelul dintre cele doua reprezentante ale Romaniei in cpmpetițiile continentale, conduse de antrenori sarbi a fost…

- La debutul antrenorului Stevan Ljubicic pe banca tehnica, echipa din „Mica Roma” s-a impus cu scorul de 3-1 in fața campioanei CSM Targoviște, dupa o confruntare controlata in marea-i majoritate cu autoritate, cu excepția setului secund, ce a fost mai echilibrat. Un start excelent de sezon pentru echipa…

- FOTO: Volei Alba Blaj a caștigat, in premiera, Supercupa Romaniei, dupa 3-1 cu campioana CSM Targoviște Volei Alba Blaj a caștigat in premiera Supercupa Romaniei, dupa ec a invins, 3-1 (25-15, 22-25, 25-15, 25-16), la Brașov, pe campioana CSM Targoviște. La debutul antrneorului Stevan Ljubicic pe banca…

- Maine, de la ora 15.00, CSM Targoviște – Volei Alba Blaj | Echipa din „Mica Roma” vrea Supercupa Romaniei și revanșa Supercupa Romaniei, maine de la ora 15.00, la Brașov, ce opune campioana CSM Targoviște și deținatoarea Cupei Romaniei, Volei Alba Blaj, este meciul ce deschide sezonul 2021/2022 (televizat…

- Partida a avut cinci seturi, toate adjudecate de Volei Alba Blaj. Cu excepția liberoului Milica Ivkovic (invoita), Stevan Ljubicic a folosit in acest meci intreg lotul pe care il are la dispoziție In aceasta saptamana, vicecampioana Romaniei se va deplasa in Serbia pentru a susține alte trei partide…

- Im aceste zile, Volei Alba Blaj se pregatește pentru sezonul competițional 2021 – 2022 in formula aproape completa. Sub comanda antrenorului principal Stevan Ljubicic se afla 13 jucatoare, singurele absențe fiind Iarina Axinte și Ștefania Cheluța, aflate cu naționala sub 18 ani a Romaniei la Campionatul…