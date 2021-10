Stiri pe aceeasi tema

- Deși a condus mare parte din joc, SCM Timișoara a pierdut șansa unei medalii naționale in fața lui Dinamo, o adevarata „bestie” in acest sezon care a reușit sa se impuna și in finala mica a Superligii de rugby, dupa ce caștiga și „dubla” din campionat. Meciul de pe stadionul Arcul de Triumf a fost ...…

- Rugby la TVR. Televiziunea Publica va difuza in acest weekend finala Superligii Nationale de rugby, care va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Publicitate In finala mare se vor intalni CSM Stiinta Baia Mare si CSA Steaua Bucuresti. Meciul se va juca sambata, 16 octombrie, de la ora…

- Stadionul „Arcul de Triumf” va organiza Finalele SuperLigii Naționale de Rugby, insa partidele se vor disputa fara spectatori, din cauza situației epidemiologice din București. Sambata, 16 octombrie, de la ora 17:30, CSA Steaua va infrunta pe Arcul de Triumf campioana en-titre CSM Știința Baia Mare.…

- Prim-divizionara de rugby SCM Timișoara a ratat accederea intr-o noua finala a Superligii dupa ce a pierdut pe final partida din Ghencea, 18-22. Intalnirea a avut multe momente controversate, Steaua parand echipa avantajata de arbitri, in mai multe momente ale partidei. Timișoara a jucat cu curaj, a…

- Intr-un meci capital, CSM Știința s-a impus cu 32-15 (17-10) in fața echipei Dinamo București in semifinala SuperLigii disputata pe Arena Zimbrilor. Cu 22-18 (5-13) a caștigat Steaua București cea de-a doua semifinala, jucata pe Ghencea in compania SCM Timișoara. Finalele sunt programate pentru 16 octombrie,…

- Echipele CS Dinamo Bucuresti si CSM Stiinta Baia Mare au obtinut victorii, sambata, in ultima etapa a SuperLigii CEC Bank la rugby, etapa cu numarul 10. Pe stadionul ''Gheorghe Rascanu'' din orasul de pe malurile Begai, CS Dinamo Bucuresti a castigat de o maniera surprinzatoare, dar si categorica,…

- CSM Știința Baia Mare va juca din nou in finala Cupei Romaniei, iar adversar le va fi eterna rivala RCM Timișoara, banațenii reușind sa treaca in semifinale de Steaua. Finala Cupei Romaniei este programata sa aiba loc in luna noiembrie. Pana atunci insa ”zimbrii„ baimareni vor avea de jucat ultimele…

- Activitati sportive vor fi organizate, in data de 25 iulie, cu ocazia inaugurarii Stadionului National „Arcul de Triumf”, din Municipiul Bucuresti. Astfel, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a emis un comunicat pentru a oferi mai multe detalii locuitorilor din Capitala despre organizarea…