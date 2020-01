Cruzime la Satu Mare. Mai mulți bărbați au băgat o petardă aprinsă în gura unei cățelușe Cainele a fost dus la veterinar, iar acum este in stare grava. Animalul nu avea proprietar, dar era hranit de localnici. Asociatia care l-a preluat ofera recompensa celor care pot da detalii despre indivizii care au facut rau cainelui. Potrivit legii, o asemenea fapta se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. Studiile internationale arata ca aproape toti criminalii in serie, cat si autorii celor mai cumplite masacre din istoria Ame (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cațelușa a fost grav ranita la Satu-Mare dupa ce mai mulți barbați i-au bagat in gura o petarda care a explodat, potrivit Hotnews. Un ONG pentru drepturile animalelor a facut public cazul și anunța ca au fost facute mai multe plangeri. De asemenea, Asociația a anunțat ca ofera recompensa pentru aflarea…

- Un nou caz revoltator de cruzime impotriva animalelor. O cațelușa a fost grav ranita la Satu-Mare dupa ce cațiva indivizi i-au bagat in gura o petarda care a explodat. Un ONG pentru drepturile animalelor a facut public cazul și anunța ca au fost facute mai multe plangeri. De asemenea, Asociația a anunțat…

- Caz revoltator in Romania, la Satu Mare. Mai mulți barbați sunt cautați dupa ce au facut un gest incalificabil. Ei au ranit grav un caine, dupa ce i-au bagat o petarda aprinsa in gura. Oricine are detalii despre cei cu suflet criminal, ... The post Cautați pentru cruzime fara margini! Se ofera recompensa…

- Cainele nu avea proprietar si era hranit de localnici. Animalul se afla acum in stare grava. O asociatie care l-a preluat ofera recompensa celor care pot da detalii despre indivizii care i-au facut rau cainelui.

- Un barbat de 50 de ani din comuna Belcesti a murit dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa. Medicii care au ajuns la fata locului nu au mai putut sa ii salveze viata, iar politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Incidentul a avut loc miercuri seara, in comuna Belcesti, judetul…

- Un barbat de 40 de ani a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa. „Am fost solicitati (miercuri – n.r.) in jurul orei 20,00 pentru un barbat in varsta de 40 de ani, din Belcesti, cu leziuni datorate exploziei unei petarde pe care si-a introdus-o aprinsa in cavitatea…

- Un barbat de 40 de ani a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa. “Am fost solicitati (miercuri – n.r.) in jurul orei 20,00 pentru un barbat in varsta de 40 de ani, din Belcesti, cu leziuni datorate exploziei unei petarde pe care si-a introdus-o aprinsa…

- Un barbat în vârsta de 40 ani, din localitatea ieșeana Belcesti, a decedat aseara. Acesta si-a bagat în gura o petarda aprinsa. În urma unui apel la numarul unic de urgenta 112, la fata locului s-a deplasat o ambulanta de la Târgu Frumos. Medicii…