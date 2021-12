Noi, Echipa medicală RMN Diagnostica, Te Facem Bine!

Suntem la finalul unui an în care am continuat să fim aproape de pacienții noștri, la fel cum am făcut-o mereu, începând cu anul 2007. Împreună cu ei am împărțit emoțiile diagnosticului și bucuria vindecării. Am continuat și în 2021 misiunea pe care ne-am asumat-o încă din prima zi în care am… [citeste mai departe]