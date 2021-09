Crucea – semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi

Stiri pe aceeasi tema

- A fost promisa in iulie, la incheierea Taberei de vara de la Biserica „Stefan cel Mare si Sfant” – Aviatie Bacau, si a fost inchinata primei inalte sarbatori din luna septembrie si din noul an bisericesc: Nasterea Maicii Domnului. Partener a fost Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau; profesorul…

- „Aceasta sarbatoare aduce bucurie”, a subliniat Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, miercuri, 8 septembrie 2021, de Nașterea Maicii Domnului. „Mai intai, Fecioara Maria a fost bucurie pentru Parinții ei, Ioachim și Ana, care au plans mult, s-au rugat mult și…

- Arhanghelul Gavriil a binevestit lui Ioachim și Anei zamislirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, zicand catre maica cea neroditoare: „Ano, Ano, vei naște pe fiica cea prea binecuvantata și se va chema numele ei Maria”. Nașterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor și ca Sfanta Maria Mica, este o zi…

- Municipiul Moinești a aniversat, in perioada 3-5 septembrie, 584 de ani de atestare documentara a localitații, prin manifestari culturale și sportive reunite sub genericul „Zilele municipiului Moinești”. Este un eveniment organizat in fiecare an in preajma sarbatorii Nașterea Maicii Domnului, Prea-Sfanta…

- Am publicat, la inceputul acestui an, un roman: ,,Dac-aș fi fost Dumnezeu”. Eroul principal este un ofițer roman de pe frontul afgan. A revenit mutilat acasa; fizic și psihic. O tragedie de familie. Pentru a ințelege ce se intampla in Afganistan, m-am imprietenit de multa vreme cu istoria acestei țari.…

- Repunere in context Acum un secol si jumatate, poetul national al romanilor de pana la ivirea lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, a fost rugat de comitetul organizatoric al Serbarilor de la Putna (secretarul acestuia, Mihai Eminescu) sa scrie un imn ocazionat de implinirea a patru secole de la tarnosirea…

- Biserica intreaga, poporul lui Dumnezeu, este chemata ca in duminica ce urmeaza sa o cinsteasca in chip deosebit pe Preacurata Fecioara Maria in misterul inaltarii sale cu trupul si sufletul la cer. Biserica, inca din primele veacuri, in intelepciunea ei divina, a stiut sa se indrepte spre Sfanta Fecioara…

- In Duminica a doua dupa Rusalii Biserica Ortodoxa Romana praznuieste si pomeneste in mod solemn si special, pe toti sfintii romani amintind in felul acesta ca neamul nostru s-a nascut crestin si este pastrator al credintei celei adevarate. Sfintii au fost si sunt eroi ai Duhului Sfant in viata pamanteasca…