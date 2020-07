Crucea Rosie Romana a colectat peste 7 milioane euro in urma campaniei umanitare de strangere de fonduri "Romania Salveaza Romania", lansata in martie cu scopul dotarii unitatilor sanitare cu aparatura medicala si materiale de stricta necesitate in tratarea persoanelor infectate COVID-19.



Potrivit unui raport al Crucii Rosii Romane privind interventia la pandemia COVID-19, publicat cu ocazia implinirii a 144 de ani de activitate umanitara si transmis vineri intr-un comunicat AGERPRES, in campania umanitara "Romania Salveaza Romania" s-au strans 6.881.000 euro de la persoane juridice,…