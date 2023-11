Crucea Roșie Bacău: Un stâlp de sprijin pentru 50 de persoane vârstnice vulnerabile Echipa filialei de Cruce Roșie Bacau s-a angajat intr-o misiune umanitara deosebita. In prezent, 50 de persoane varstnice, aflate in situații de dependența sau in risc de excluziune sociala, din comunele Colonești, Traian și municipiul Bacau, primesc sprijin vital din partea acestei organizații caritative. Ajutor variat pentru nevoile diverse: Eforturile echipei de la Crucea Roșie […] Articolul Crucea Roșie Bacau: Un stalp de sprijin pentru 50 de persoane varstnice vulnerabile apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

