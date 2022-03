Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea starii de alerta in Romania aduce schimbari majore in unitatile sanitare. Cele mai multe se vor raporta la COVID-19, asa cum o fac in cazul gripei sau altor infectii respiratorii. Spitalele cresc deja numarul paturilor pentru cei cu alte patologii, iar regulile impuse de pandemie vor fi eliminate.…

- Primaria municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 9 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 1.050.420 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea de servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport, informeaza www.licitatiapublica.ro. Potrivit sursei citate, ofertele pot…

- 626 de noi cazuri de COVID au fost raportate astazi in Romania, aproximativ jumatate fața de cate se inregistrau acum o saptamana. De asemenea, s-au anunțat alte 26 de decese asociate, 5 fiind mai vechi. In spitale sunt internați circa 3.700 de pacienți cu coronavirus, dintre care 580 sunt la terapie…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre necesitatea crearii unui mecanism, in colaborare cu societatea civila, care sa identifice stirile false din mediul online, in contextul razboiului din Ucraina. Sistemul, a explicat el, a urma sa permita reactii corecte si…

- Doi frati adolescenti de 13 si 15 ani si-au pierdut viata, aseara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren, la o trecere peste calea ferata din Bistrita-Nasaud. Soferul, care a scapat teafar, le-a spus politistilor ca pur si simplu nu a vazut indicatorul de oprire. In tren se aflau 20…

- Apelul facut de Novak Djokovic la decizia de anulare a vizei a fost respins, in aceasta dimineata, de catre Tribunalul Federal. Din acest motiv, liderul ATP va fi nevoit sa paraseasca Australia in urmatoarele ore. Acesta nu va putea sa evolueze la Australian Open. Judecatorul James Allsop a fost cel…

- Rectorul Universitații de Medicina, farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul Leonard Azamfirei, a transmis, prin intermediul paginii sale de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sarbatorita anual la data de 15 ianuarie. "Daca poporul roman…

- Viza de Australia a liderului mondial al tenisului profesionist masculin, sarbul Novak Djokovic, a fost anulata, vineri, "din motive de sanatate si ordine, pe baza faptului ca este in interesul public o astfel de masura", a anuntat ministrul Imigratiei, Alex Hawke, transmite DPA. Novak Djokovic va fi…