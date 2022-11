Stiri pe aceeasi tema

- Senatul l-a omagiat luni, in plen, la propunerea grupului PNL, pe premierul Marii Uniri, Ionel Bratianu, la 95 de ani de la moartea sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Conducerea AUR Targu Mureș a reacționat vineri, 4 noiembrie, dupa ce in presa au aparut informații despre cazul unei jurnaliste din Targu Mureș la adresa careia un politician din Ungaria, reprezentant al partidului extremist „Mi Hazank", a afirmat ca ar trebui spanzurata. Redam, in randurile de mai…

- Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viața in urma cu șapte ani. Fiica cea mare a fostului politician, Lidia, a ramas sprijinul moral și financiar al familiei sale. Recent, Lidia Vadim Tudor a organizat parastasul de 7 ani al tatalui ei, despre care marturisește ca vegheaza de Sus pentru cele trei femei…

- Moartea reginei Elisabeta a II-a este un moment trist pentru o parte din Commonwealth of Nation (Comunitatea Natiunilor). Unele state-membre ar putea profita de acest moment pentru a-si proclama independenta fata de coroana britanica.

- Papa Francisc spune intr-un mesaj adresat Regelui Charles al III-lea ca este profund intristat de vestea morții Reginei Elisabeta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Familia preotului din Parohia Moisei trece prin momente grele in aceste zile dupa ce fiica lor a ales sa se sinucida in Cluj Napoca. ATENȚIE, articolul prezinta informații care va pot afecta emoțional!

- Rusia a pierdut peste 900 de soldați din forțele speciale, parașutiști, pușcași marini și piloți in cele peste șase luni de razboi in Ucraina, relateaza serviciul in limba rusa al postului britanic BBC, citand date disponibile public, potrivit The Moscow Times . Moartea acestor soldați ridica mari probleme…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat "profundele condoleante" pentru moartea, marti, a lui Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza AFP.