Stiri pe aceeasi tema

- Familia directorului general al Uzinei Mecanice Cugir, Mircea Trifan este greu incercata in aceste zile de piederea lui Florin Trifan, care s-a stins din viața la doar 53 de ani. Sute de prieteni, colegi de serviciu vecini și cunoștințe s-au adunat la priveghiul de la casa acestuia (str. Primaverii…

- CHIȘINAU, 14 iul — Sputnik, C.S. Astazi Biserica face pomenirea Sfinților Cosma și Damian, cunoscuți și ca sfinții doctori fara de arginți. Acești doi sfinți sunt adevarate modele de medici, întrucât erau iubitori de oameni și neiubitori de arginți, tamaduind fara…

- Rasturnare de situație in cel mai discutat divort al momentului. Culița Sterp face dezvaluiri neașteptate despre desparțire: „Mi-e dor de Carmen”. Intr-un interviu acordat pentru Agentia VIP de la Antena Stars, artistul a vorbit despre ce se petrece intre el si sotia lui. Culita Sterp isi doreste sa…

- In anul 2016 Colegiul Nautic Roman s-a mutat la Constanța și a obținut franșiza celui mai vechi colegiu naval englez de marina comerciala, Tyne Coast College. Inființat in anul 1861, colegiul britanic se mandrește cu o istorie impresionanta, chiar in țara cu cea mai indelungata tradiție maritima din…

- – Parca nu vreau sa te intreb cum te simți la 60 de ani, ca nu-i arați, nici in scris, nici in felul in care te prezinți. Dar vreau sa te intreb cat de greu este sa ajungi in aceasta stare (de bine?) in Romania de ieri și cea de azi, nu ca ar fi mare deosebire intre ele. As incepe cu: A fost odata un…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mare Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon si Acachie; Sf. Mc. Evanghel Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Toma; Sf. cuv. Acachie; Sf. m. Chiriachi Sarbatori religioase romano-catolice: Fer. Benedict al XI-lea Sfanta Mare Mucenita…