Doamna Loretta locuiește la Roma. Are 84 de ani. A ajuns la inchisoare dupa ce și-a injunghiat soțul agresiv. Și a fost croitoreasa Sofiei Loren și a lui Marcello Mastroianni. Le-a cusut hainele pe care aceștia le-au dorit, unele dintre ele de lux. Intr-o oarecare masura, le-a și fost apropiata celor doi actori. Doamna Loretta n-a ieșit in fața pana acum. Și-a dus viața in discreție, fara vreun tam-tam. Doar ca, in urma cu o saptamana, pe 9 august, intamplarea a facut sa fie in vizorul opiniei publice. Dupa o bataie serioasa pe care i-a administrat-o soțul, Loretta n-a mai suportat și a ripostat…