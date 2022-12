Stiri pe aceeasi tema

- A inceput petrecerea la Zagreb! Suporterii croați au „incediat” capitala Croației, dupa victoria in fața Marocului, din finala „mica” a Campionatului Mondial 2022. Croația s-a impus in fața Marocului cu scorul de 2-1. Golurile croaților au fost marcate de Gvardiol și Orsic, in timp ce unica reușita…

- Walid Regragui, selectionerul Marocului, s-a declarat fericit pentru parcursul echipei sale de la Campionatul Mondial 2022, chiar daca a fost invinsa de Croația in finala „mica”. Croația s-a impus in fața Marocului cu scorul de 2-1. Golurile croaților au fost marcate de Gvardiol și Orsic, in timp ce…

- “Neymar a infuriat Brazilia!”. Acesta este titlul cotidianului sport.es, in care spaniolii noteaza ca gestul facut de starul sud-american a provocat indignare printre fanii Selecao. Brazilia a fost eliminata dramatic in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a fost invinsa de Croația,…

- Selectionata Croatiei a castigat medaliile de bronz la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Marocului cu scorul de 2-1 (2-1), sambata, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in finala mica a competitiei.

- Planul lui Volodimir Zelenski de a transmite un mesaj de pace inaintea inceperii finalei Cupei Mondiale din Qatar, programat duminica, a eșuat. FIFA a respins clar solicitarea președintelui ucrainean fara drept de apel. Volodimir Zelenski intenționa sa apara intr-un clip video pe Lusail Stadium, inainte…

- Infrangerea Spaniei contra Marocului, 0-0 dupa timpul regulamentar, și 3-0 la penalty-uri, se incadreaza in calapodul ultimelor ediții de la Campionatul Mondial: un rezultat neașteptat dupa grupe. Din 1998, an in care favoritele au mers mai departe dupa grupa, Campionatele Mondiale au avut mereu cate…

- Final halucinant in Boca Juniors – Racing 1-2! Arbitrul central Facunda Tello a aratat 10 cartonașe roșii in finala Supercupei Argentinei, iar scenele incredibile au facut rapid inconjurul presei internaționale. „Balul” eliminarilor a inceput in prelungirile meciului, la scorul de 1-1. Per total, arbitrul…

- Florin Tanase a marcat din nou in Emirate. Fostul atacant de la FCSB a inscris singurul gol al meciului Dibba Al Fujairah – Al Jazira, scor 0-1, Cupa Emiratelor. Internationalul roman a dat lovitura in minutul 8 al partidei, din centrarea lui Salem Rashid. Scapat din marcaj, Tanase a punctat cu o lovitura…