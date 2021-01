Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura croata anti-coruptie si impotriva crimei organizate ancheteaza un posibil caz de neglijenta si coruptie la construirea cladirilor care s-au prabusit foarte usor in timpul cutremurului de 6,2 grade pe scara Richter, din 29 decembrie, si care s-a soldat cu sapte morti si 26 de raniti, transmite…

- Mii de persoane din mai multe localitați din Croația centrala, ale caror case au fost distruse sau avariate de cutremurele de saptamana trecuta, continua sa doarma in mașini, containere sau locuințe improvizate, scrie agerpres . Un cutremur de 5,2 a lovit luni dimineata regiunea Petrinja – Sisak. Au…

- Alte doua seisme puternice s-au produs miercuri dimineata in Croatia, primul cu magnitudinea 4,7, iar al doilea cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter, cu epicentrul in regiunea Petrinja, informeaza agentia de stiri croata HINA, citata de agerpres.ro. Primul a avut loc la ora 6:15 a.m, iar cel de-al…

- Un cutremur puternic s-a produs marți in Croația, cu magnitudinea de 6,3 pe scara Richter. Epicentrul cutremurului, care a zguduit Croația in jurul orei 12.20, a fost la 46 de kilometri de Zagreb, conform EMSC. Seismul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, potrivit Centrului Seismologic Euromediteranean…

- Au fost momente de spaima in Croatia unde un cutremur cu magnitudine peste 6, cel mai puternic din acest an, a lovit centrul tarii. La scurt timp s-a produs și o replica de 4,5 pe Richter. Primarul din Petrina, localitatea in care s-au prabușit cele mai multe cladiri, a confirmat moartea unui copil…