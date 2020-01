Croatia preia presedintia rotativa a Consiliului UE. Prima provocare: Brexitul Croatia preia pentru prima data, miercuri, presedintia rotativa a Consiliului UE, iesirea Marii Britanii din blocul comunitar aflandu-se pe primul loc intre problemele presante care se afla pe agenda presedintiei croate, relateaza dpa.



De doua ori pe an, un alt stat membru preia presedintia UE, organizand reuniuni la nivel inalt si mediind intre statele membre pentru a se ajunge la un consens cu privire la solutionarea unor probleme sensibile si pentru a continua agenda blocului comunitar.



Croatia, care in 2013 a devenit a 28-a tara care a aderat la UE, va surperviza prima… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

