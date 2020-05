Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat, intr-un interviu acordat Reuters in Biroul Oval, ca Beijingul vrea ca el sa nu fie reales presedinte si ca are in vedere diferite variante referitor la consecintele pe care China le-ar putea suporta pentru felul in care a gestionat pandemia.Citește și: VERDICT POLITIC…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri agentiei Reuters ca nu crede sondajele de opinie care il coteaza ca favorit la alegerile prezidentiale din noiembrie pe fostul vicepresedinte Joe Biden. Intr-un interviu acordat in Biroul Oval de la Casa Alba, Trump a afirmat ca nu se asteapta…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca in opinia sa modul in care China gestioneaza criza provocata de noul coronavirus este o dovada ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda alegerile prezidentiale din luna noiembrie, transmite Reuters. Intr-un…

- Partidul Social Democrat si-a lansat astazi candidatii la 84 de primarii din judetul Prahova, la algerile locale din luna iunie a acestui an. Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, actualul presedinte al Consiliului Judetean Prahova si candidat pentru inca un mandat in aceasta functie, s-a prezentat…

- Macedonia de Nord a confirmat primul sau caz de coronavirus, fiind vorba despre o femeie care s-a intors recent din Italia, a anuntat miercuri ministrul sanatatii Venko Filipce, informeaza Agerpres, citand Reuters ‘Pacienta a fost testata pozitiv pentru coronavirus. Ea este primul pacient din Macedonia…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, pentru prima data, organizatiile judetene ale partidului vor avea libertatea de a decide cu ce alte formatiuni fac aliante pentru alegerile locale, potrivit Agerpres."Este pentru prima data in partid cand organizatiile…