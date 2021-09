Anuntul unui parteneriat strategic intre SUA, Australia si Regatul Unit in detrimentul unui contract pentru submarine incheiat de Canberra cu Franta reprezinta o marturie a "dialogului politic inexistent in cadrul Aliantei Nord-Atlantice", a declarat miercuri ministrul francez al apararii, Florence Parly, dand asigurari ca Parisul intentioneaza totusi sa ramana in cadrul NATO, relateaza AFP.



"Atitudinea SUA in ceea ce priveste programul de submarine este o noua ilustrare a constatarii pe care o facem de luni de zile: astazi, dialogul politic este inexistent in sanul Aliantei Nord-Atlantice",…