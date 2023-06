Transportul rutier de mare tonaj a cunoscut o creștere semnificativa (44%), anul trecut, iar dupa un debut mai greu, in acest an, a revenit pe un trend ascendent. Șoferii profesioniști de TIR sunt, insa, tot mai greu de gasit, in ciuda salariilor generoase. In piața, se observa deja deficitul de șoferi, in condițiile in care exista doar un inlocuitor pentru fiecare 3 șoferi pensionați pana in 2023, conform datelor furnizate de studiul ”World road transport organisation”. Problemele, insa, abia de acum incep sa se faca cu adevarat simțite, mai ales ca tot mai puțini tineri aleg sa iși ia licența…