Stiri pe aceeasi tema

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea expune riscului saraciei pana la 86 de milioane de copii in plus pana la sfarsitul anului, potrivit unui studiu comun realizat de ONG-ul Save the Children si Unicef, relateaza joi AFP, scrie Agerpres. In total, numarul copiilor afectati de saracie…

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea expune riscului saraciei pana la 86 de milioane de copii in plus pana la sfarsitul anului, potrivit unui studiu comun realizat de ONG-ul Save the Children si Unicef, relateaza joi AFP, citat de agerpres.ro.

- Pana la 6.000 de copii din intreaga lume ar putea muri in fiecare zi in urmatoarea jumatate de an, din cauza impactului pandemiei de coronavirus asupra serviciilor de sanatate publica, a avertizat Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) , citat de The Guardian.…

- Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) a solicitat suma de 1,6 miliarde de dolari americani pentru ajutorul umanitar acordat copiilor afectati de pandemia de COVID-19, in crestere fata de suma de 651,6 milioane de dolari solicitata printr-un apel

- Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) estimeaza ca 116 milioane de copii vin pe lume in vremea COVID-19, a anuntat agentia ONU dedicata copiilor inainte de sarbatorirea, in peste o suta de tari din lume, a Zilei Mamei.Proaspetele mame si nou-nascutii din intreaga…

- Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) estimeaza ca 116 milioane de copii vin pe lume in vremea COVID-19, a anuntat agentia ONU dedicata copiilor inainte de sarbatorirea, in peste o suta de tari din lume, a Zilei Mamei, informeaza Xinhua.

- Hope and Homes for Children lanseaza o campanie umanitara pentru a ajuta copii si tineri din 13 cele mai afectate judete ale tarii cu alimente si bunuri de stricta necesitate si pentru a plati lunar chirii pentru familii care risca sa fie evacuate din locuinte, potrivit unui comunicat al fundatiei…

- Fondatorul și CEO-ul companiei de comerț online Amazon urmeaza sa doneze 100 de milioane de dolari unui fond care se ocupa cu sprijinirea persoanelor afectate de situația economica dificila provocata de pandemia coronavirus COVID-19, in SUA.