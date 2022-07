Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a respins, joi seara, demisia premierului Mario Draghi, cerandu-i sa revina in Parlament pentru a verifica daca mai are sau nu majoritate, in ceea ce este un efort de evitare a alegerilor anticipate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul italian Mario Draghi și-a anunțat demisia dupa ce guvernul de la Roma și-a pierdut sprijinul partenerului de coaliție, Miscarea 5 Stele (M5S). „In seara asta imi dau demisia”. Prim-ministrul Mario Draghi a anunțat acest lucru in Consiliul de Miniștri. Explicația: „Voturile de astazi in Parlament…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, s-a deplasat joi dupa-amiaza la Palatul prezidential de la Roma, in contextul in care, desi a obtinut votul Parlamentului pentru un program de masuri sociale, coalitia guvernamentala de uniune nationala pare sa se destrame. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul italian condus de Mario Draghi se afla in pericol joi, dupa ce Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), membra a coalitiei de guvernare, a decis sa nu participe la votul de incredere asupra unui decret-lege discutat in Senat, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Miscarea 5 Stele (M5S) intentioneaza sa ramana in coalitia de guvernare din Italia, insa doreste o serie de modificari in politica executivului, a indicat miercuri liderul formatiunii, Giuseppe Conte, marind presiunea asupra prim-ministrului Mario Draghi, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Ampla reuniune intelectuala care va avea loc la Baile Tusnad intre 19 si 24 iulie reprezinta 'un atelier unic pentru coeziunea nationala si vointa natiunii de a supravietui', a declarat marti seful comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ungar, Zsolt Nemeth, citat de MTI. Fii la curent…

- Premierul australian a reactionat joi la "scandalul verzei" care agita retelele sociale din tara sa dupa decizia companiei KFC de a adauga varza in salata din cauza inflatiei galopante care afecteaza salata verde, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Katalin Novak a fost investita sambata in functia de presedinte al Ungariei in cadrul unei ceremonii desfasurate in fata Parlamentului. In discursul sau inaugural, Novak a subliniat responsabilitatea sa de a arata tarii ce inseamna pentru ea patria si compatriotii sai si de a-si exprima opiniile…