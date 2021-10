Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii din Partidul Poporului din Austria (OVP, conservator) au anuntat joi ca vor demisiona in cazul in care cancelarul Sebastian Kurz va fi destituit, dupa ce acesta din urma a fost plasat sub investigatie sub banuiala de dare de mita, transmite Reuters. ''Va exista o participare a OVP…

- Partidul Verzii din Austria, partenerul junior al conservatorilor la guvernare, a pus joi sub semnul intrebarii capacitatea cancelarului Sebastian Kurz de a mai ramane in functie dupa ce a fost plasat sub investigatie pentru suspiciunea de dare de mita, transmite Reuters.

- Victoria comuniștilor in al doilea oraș ca marime al Austriei a fost surprinzatoare, dar scorul lor a fost in mod constant ridicat la ultimele scrutine municipale, in ciuda lipsei de relevanța la nivel național. Succesul constant al comuniștilor din Graz se datoreaza parțial implicarii directe a partidului…

- „ASF e sub control parlamentar și daca vor exista suspiciuni, parlamentul are posibilitatea sa faca comisii de ancheta și se poate ajunge pana la demiterea conducerii.Am aflat din presa ca și in legatura cu acest caz a fost sesizat DIICOT, DNA și așa mai departe. Nici nu e bine sa facem astfel de supoziții.Daca…

- ”Oamenii lui Plahotniuc, Leanca și Ghimpu din ANRE sunt complici la acordul de cartel continuu al companiilor mari petroliere”, susține ex-deputatul Alexandru Slusari. Potrivit membrului Platformei DA, a mai facut un simplu calcul și le-a aratat șoferilor prețul adevarat pentru un litru de…

- Austria, care a insistat ca isi mentine planurile de a continua deportarile de imigranti ilegali in Afganistan chiar si dupa ce talibanii au ocupat Kabulul, a sugerat luni, ca alternativa, crearea unor 'centre de deportare' in tari vecine cu Afganistan, informeaza Reuters. Conservatorii…

- Grecia este in prima linie in fata fenomenului migratiei si a avertizat ca Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza migratorie precum cea din 2015. Trebuie sa actioneze repede pentru a opri cat mai multi cetateni afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat ministrul grec…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca executia bugetara pe 6 luni la Ministerul Agriculturii este "ok", dar asteapta ca programele "aprobate de Dragnea" impotriva carora PNL a votat in Parlament sa nu mai ramana in buget. Prezent la Ministerul Finantelor, el a fost intrebat daca este multumit de modul…