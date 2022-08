Criza ostaticilor din Beirut a luat sfârșit - Atacatorul a recuperat 30.000 de dolari O luare de ostatici dintr-o agentie bancara din Beirut a luat sfarsit joi fara victime, dupa ce autoritatile au convenit sa-i permita atacatorului acces partial la banii din contul sau in schimbul eliberarii celor sase ostatici, relateaza Reuters, potrivit agerpres Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a luat joi un numar nespecificat de ostatici la Banca Federala a Libanului, joi, au declarat o sursa de securitate și un martor pentru Reuters. Bancile libaneze au limitat retragerile de valuta pentru majoritatea deponenților in timpul crizei, noteaza Mediafax. Fii la curent…

- Meta Platforms, compania care deține Facebook, a anunțat marți ca a strans 10 miliarde de dolari in cadrul primei sale oferte de obligațiuni, in timp ce incearca sa finanțeze rascumparari de acțiuni și investiții pentru a-și moderniza activitatea, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent…

- Producatorii italieni de bauturi carbogazoase se confrunta cu o lipsa de dioxid de carbon alimentar in mijlocul verii, in contextul in care unii producatorii de CO2 au redus productia ca raspuns la cresterea costurilor la energie, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania ar putea prelungi durata de viata a ultimelor sale trei centrale nucleare, a anuntat luni Ministerul german al Economiei, pe masura ce creste sprijinul opiniei publice in favoarea acestei optiuni in contextul unei posibile opriri a livrarilor de gaze naturale rusesti, transmite Reuters.…

- Pretul petrolului Brent, de referinta global, a scazut marti cu 7 dolari, la sub 100 de dolari pe baril, din cauza aprecierii dolarului, a reducerii cererii in China, care este cel mai mare importator de titei, din cauza Covid-19, si a temerilor tot mai mari de incetinire a economiei globale, transmite…

- Importurile de țiței ale Chinei din Rusia au urcat cu 55% fața de anul precedent, ajungand la un nivel record in luna mai, inlocuind Arabia Saudita ca principal furnizor, in timp ce rafinariile au profitat de livrarile la preț redus, pe fondul sancțiunilor impuse Moscovei, scrie Reuters. Fii…

- O persoana bogata a oferit suma record de 19 milioane de dolari pentru a lua pranzul cu Warren Buffett, in a 21-a si ultima oara cand omul de afaceri miliardar a scos la licitatie un pranz privat in beneficiul unei organizatii caritabile din San Francisco, transmite Reuters. Fii la curent…

- Pretul mediu al benzinei din SUA a depasit sambata, pentru prima data, 5 dolari pe galon, potrivit datelor furnizate de AAA, prelungind astfel cresterea brusca a costurilor carburantilor, care determina cresterea inflatiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…