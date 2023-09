Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii organizației Greenpeace avertizeaza ca omenirea se confrunta cu o criza nucleara fara precedent ca urmare a situației inregistrate la centrala Zaporojia din Ucraina, potrivit Sky News, scrie Mediafax.Un studiu intocmit de Greenpeace, care joi este trimis guvernelor occidentale, arata…

- Poliția ucraineana a evacuat copiii din satul Stepnohirsk aflat pe linia frontului. In zona se dau lupte grele intre ruși și ucraineni.Polițiștii au dotat copiii evacuați cu caști și veste de protecție in timpul operațiunii care a avut loc in apropiere de malul raului Dnipro, potrivit Sky News, conform…

- Conform declarațiilor lui Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apararii de la Kiev, forțele ucrainene au inaintat in sud, in timp ce trupele ruse se concentreaza spre est. "In unele zone, trupele noastre din sud au reușit sa sparga prima linie de aparare și sa avanseze spre linia intermediara", a precizat…

- O suta de reviste medicale din intreaga lume, inclusiv cele mai prestigioase, au lansat un apel comun rar pentru actiuni urgente in vederea eliminarii armelor nucleare, considerand amenintarea unei catastrofe nucleare ca fiind "semnificativa si in crestere", transmite joi AFP, informeaza Agerpres.…

- Un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat marți, 1 august, ca Rusia se poate aștepta la "mai mult razboi" pe teritoriul sau, avertismentul acestuia venind la cateva ore dupa ce o cladire inalta din Moscova a fost lovita de o drona pentru a doua oara saptamana…

- Incertitudinea se mentine luni cu privire la viitorul acordului privind cerealele la Marea Neagra, considerat crucial pentru aprovizionarea la nivel mondial, cu cateva ore inainte ca acesta sa expire la miezul noptii (21.00 GMT) la Istanbul. Liderii din Europa occidentala se tem ca in lipsa acestui…

- SUA ar urma sa anunțe ca va furniza Ucrainei bombe cu fragmentația muniții cu dispersie, potrivit New York Times, citat de Sky News . SUA considera ca bombele cu fragmentație s-ar putea dovedi utile in contraofensiva Ucrainei impotriva Rusiei, a precizat pentru ziarul american un oficial de rang inalt,…

- Politicianul ucrainean Kira Rudik a marturisit ca Ucraina se pregatește pentru o explozie nucleara, intr-un interviu televizat acordat postului Sky News.Rudik a susținut ca situația cu forțele de ocupație rusești din jurul celei mai mari centrale nucleare din Europa, din Zaporojie, in Ucraina, "ramane…