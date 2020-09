Ministrul-adjunct pentru Migratie al Greciei, Giorgos Koumoutsakos, a declarat joi ca Regulamentul de la Dublin privind responsabilitatea examinarii cererilor de azil in Uniunea Europeana (UE) "a esuat" si "trebuie schimbat", informeaza AFP.



"Regulamentul de la Dublin a esuat, el trebuie schimbat", a afirmat Giorgos Koumoutsakos in timpul unui interviu la postul de radio grec privat Skai, la o zi dupa ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronuntat in favoarea "abolirii" acestui regulament controversat.



Executivul european urmeaza sa prezinte pe 23…