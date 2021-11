Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Internelor, Denis Monastirski, a anunțat joi ca va trimite un contingent format din 8.500 de polițiști și militari suplimentari, precum și 15 elicoptere, la frontiera cu Belarus, pentru a impiedica eventualele incercari ale migranților de a intra ilegal pe teritoriul țarii sale,…

- Migranții ajunși la granița dintre Belarus și Polonia au încercat de sute de ori sa treaca frontiera însa au fost respinși de fiecare data de soldații polonezi trimiși pentru a proteja granița UE. Mii de persoane se afla acum într-o situație disperata, fara hrana și adapost în…

- Uniunea Europeana pregatește noi sancțiuni impotriva Belarusului ca urmare a crizei migranților de la granița cu Polonia, au declarat surse diplomatice pentru Reuters. Masurile ar urma sa vizeze 30 de oficiali și entitați din Belarus, printre care se numara ministrul de externe, Vladimir Makei, și compania…

- De luni de zile, grupuri de migranți sunt victimele tensiunilor intre Polonia, care nu dorește intrarea migranților ilegali pe teritoriul sau, și Belarus, care incurajeaza valul de migranți catre Uniunea Europeana via Polonia. Este modalitatea prin care regimul de la Minsk a ales sa raspunda sancțiunilor…

- Ministerul de Externe al Belarus l-a convocat joi pe insarcinatul cu afaceri al Poloniei la Minsk pentru a-i transmite un protest oficial in legatura cu diferendul dintre țarile lor privitor la migranții de la frontiera lor comuna. Ministerul polonez al Apararii avertizase miercuri ca militari ai forțelor…

- Uniunea Europeana ar trebui sa vina cu un raspuns mai puternic la problema migratiei, care este ''ingrijoratoare'' pentru Estonia, a sustinut joi premierului acestui stat, Kaja Kallas, potrivit Reuters. ''Situatia din Belarus si de la frontiera europeana este foarte ingrijoratoare pentru noi.…

- Este de notorietate faptul ca, in ultimele luni, intre Minsk și Bruxelles are loc o multiplicare și agravare a tensiunilor, al caror izvor este nerecunoașterea in Europa a rezultatelor alegerilor prezidențiale din august anul trecut ce l-au readus la putere, pentru al 6-lea mandat, pe Alexandr Lukașenko.…

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana participa miercuri la o reuniune extraordinara, prin videoconferinta, consacrata situatiei migrantilor veniti din Belarus catre tari membre UE, precum Lituania, Letonia si Polonia, informeaza DPA. Reuniunea a fost convocata de presedintia slovena a Consiliului…