Stiri pe aceeasi tema

- Compania olandeza de tehnologie medicala Philips a anuntat luni ca va desfiinta 6.000 de locuri de munca pentru a-si restabili profitabilitatea, in urma unei retrageri de dispozitive respiratorii care a dus la scaderea cu 70% a valorii sale

- Compania olandeza de tehnologie medicala Philips a anuntat luni ca va desfiinta 6.000 de locuri de munca pentru a-si restabili profitabilitatea, in urma unei retrageri de dispozitive respiratorii care a dus la scaderea cu 70% a valorii sale de piata, scrie Reuters.

- ”Ne concentram si mai mult portofoliul in zonele in care suntem cei mai puternici pentru a continua cresterea noastra accelerata. Acest lucru ne-a determinat sa anuntam astazi ca intentionam sa realizam o restructurare foarte tintita in anumite zone ale companiei, care va afecta pana la 3.000 de pozitii…

- Val de concedieri in domeniul tehnologiei. Google a anunțat vineri suprimarea de aproximativ 12.000 de locuri de munca in intreaga lume. Valul reducerii de personal in domeniul tehnologiei a inceput inca din vara. Dupa ce marile companii de tehnologie au concediat in masa(Amazon, Meta și Microsoft )…

- Ministerul Finanțelor a aprobat șase ajutoare de stat, iar alte noua proiecte au ramas in analiza, din schema in valoare totala de 2,25 de miliarde de lei, arata datele instituției, consultate de Libertatea. Au primit unda verde proiectele depuse de Star Assembly, Knauf Insulation, Interpork, Fast…

- Miliardarii par sa aiba probleme financiare. Planurile lor de a-și proteja averile afecteaza zeci de mii de angajați, care sunt lasați fara locuri de munca. Amazon este cel mai recent gigant care concediaza angajați pe banda rulanta. Compania va reduce cel putin 10.000 de locuri de munca, anunta New…

- Disney urmeaza sa inceapa concedierile. Directorul executiv Bob Chapek a scris: „Va trebui sa luam decizii dure și incomode.” Walt Disney Co intentioneaza sa inghete angajarile si sa reduca unele locuri de munca, in timp ce se straduieste sa treaca serviciul de streaming Disney+ pe profitabilitate pe…

- Producatorul german de componente auto Schaeffler va reduce in total 1.300 din cele aproape 83.000 de locuri de munca la nivel mondial pana in 2026. Aproximativ 1.000 dintre aceste reduceri de locuri de munca vor avea loc in Germania. Compania a justificat marți masura ca fiind o modalitate de a…