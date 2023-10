Stiri pe aceeasi tema

- Compania nu a reusit sa ramburseze o datorie de 470 de milioane de dolari Hong Kong (60 de milioane de dolari), scadenta marti. Country Garden a avertizat ca acest lucru ar putea determina creditorii sa solicite rambursari mai rapide ale datoriilor sau sa urmeze masuri de executare silita. Actiunile…

- Prejudiciile pe care le creeaza criza climatica generata de activitatea umana prin apariția vremii extreme au costat omenirea 16 milioane de dolari pe ora pe parcursul ultimilor 20 de ani, conform unei noi estimari, relateaza The Guardian.

- Firma de consultanța McKinsey a acceptat sa plateasca 230 de milioane de dolari pentru a incheia mai multe procese și investigații derulate pe teritoriul american in scandalul legat de criza opioidelor. Compania americana e acuzata ca a jucat un rol extrem de important, colaborand indeaproape cu Purdue…

- Actiunile Qualcomm au crescut cu 3,2% la 109,55 dolari, in urma informatiei. Compania este proiectantul principal al cipurilor de modem, care conecteaza telefoanele la retelele de date mobile. Actiunile Apple au ramas stabile. Qualcomm, cu sediul in San Diego, California, a semnat anterior un acord…

- Compania mama a OnlyFans, Fenix International Limited, transmite ca profiturile anuale au crescut la peste jumatate de miliard de dolari. Leonid Radvinsky, proprietarul platformei, a primit 338 de milioane de dolari in dividende pentru anul trecut, informeaza BBC.

- Compania care inregistreaza pierderi a fost evaluata vineri la circa 32,4 miliarde de dolari, comparativ cu 85 de miliarde de dolari la debutul sau pe Wall Street de marti. Actiunile sale au scazut cu 30%, la 13,94 dolari, alunecand sub pretul de deschidere de 22 dolari, cand au crescut la 38,78 dolari.…

- Riot, o companie de minat bitcoin, a facut milioane de dolari in timpul valului de caldura care a lovit mai multe zone ale planetei, anunța Ziarul Financiar.Compania de minat bitcoin, Riot Platforms Inc. a castigat milioane de dolari vanzand energie in loc sa produca token-uri in al doilea trimestru,…

- “Si, in curand, ne vom lua adio de la brandul Twitter si, treptat, de la toate pasarelele”, a scris Musk pe Twitter intr-un mesaj postat in primele ore ale diminetii de duminica, relateaza Reuters. Intr-o postare facuta la ora 00:06 a.m. (ora Americii, adica 7:06, ora Romaniei), miliardarul a adaugat:…