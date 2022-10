Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica și mai acuta anul viitor, dupa ce-și va goli rezervele de gaze naturale pentru a face fața frigului din aceasta iarna, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, in timp ce UE cauta modalitați de atenuare a crizei. Țarile europene au umplut rezervoarele de stocare pana la […] The post Criza gazelor va lovi și mai dur anul viitor. Iarna va goli rezervele europenilor first appeared on Ziarul National .