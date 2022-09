Turnul Eiffel, unul dintre cele mai vizitate monumente din lume, este in prezent iluminat pana la ora 1.00. De acum inainte, luminile vor fi stinse la ora 23.45. Primaria Parisului va anunța o reducere cu puțin peste o ora a iluminarii nocturne a Turnului Eiffel, in cadrul planului sau de economisire a energiei care va […] The post Criza energetica lovește simbolul Franței. Masuri drastice anunțate de primaria din Paris first appeared on Ziarul National .