Stiri pe aceeasi tema

- Becurile festive de Craciun la marile tirguri vor lumina mai puțin timp, din cauza crizei energetice. Pentru prima data in istoria celebrelor tirguri de Craciun din Europa, luminițele nu vor fi aprinse non-stop, ci doar pentru citeva ore, noteaza Digi24. {{649022}}In Paris, pe bulevardul Champs Elysees…

- Luminitele de Craciun nu mai stralucesc asa cum era odata. Din cauza crizei energetice iluminatul celor mai spectaculoase targuri de Craciun din Europa este pornit pe ore pentru a se face economii.

- Becurile festive de Craciun la marile targuri vor lumina mai putin timp, din cauza crizei energetice. Pentru prima data in istoria celebrelor targuri de Craciun din Europa, luminițele nu vor fi aprinse non-stop, ci doar pentru cateva ore.

- Daca inainte de Craciun vor fi temperaturi mai scazute decat in mod obișnuit, acest lucru va fi o veste proasta pentru pregatirea UE pentru criza energetica. Exista o „probabilitate mai mare decat de obicei” ca Europa sa se confrunte cu un val de frig semnificativ inainte de Craciun, potrivit unei noi…

- Europa trebuie sa plateasca mai mult pentru a importa gaz natural lichefiat (GNL), sa se roage pentru o iarna blanda și sa reduca cererea de energie, deoarece orice sabotaj al infrastructurii sau reduceri și mai mari ale aprovizionarii din Rusia ar face ca raționalizarea energiei electrice sau intreruperile…

- La ora cand criza energetica crește vertiginos prețul facturilor, vremea rece ar putea inrautați și mai mult situația. Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (ECMWF) prevede ca iarna aceasta va aduce temperaturi mai scazute decat in anii precedenți. Potrivit ECMWF, nu numai ca…

- Criza energiei creeaza o noua ordine europeana, cu o Italie puternica si o Germanie cu probleme, arata o analiza publicata de Reuters, potrivit careia relatiile bune ale autoritatilor de la Roma si a companiilor italiene cu statele africane si diversificarea furnizorilor le ofera un avantaj in aprovizionarea…

- Pe fondul creșterii prețurilor la energie electrica in Europa, pentru locuitorii Poloniei a inceput introducerea treptata de metode alternative de generare a energiei. Astfel, in cinematograful in aer liber din parcul central al Varșoviei au fost instalate biciclete cu generatoare electrice, iar vizitatorii…