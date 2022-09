Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica și instabilitatea provocata de situațiile delicate prin care trec unele companii aeriene ii determina pe mulți romani sa se bazeze in principal pe calatorii de ultim moment.

- Indicele dolarului a atins luni un nou maxim al ultimelor doua decenii, in timp ce lira sterlina a coborat la un minim istoric in raport cu moneda americana. Oscilatiile mari ale monedelor reprezinta o alta presiune asupra economiei globale si a castigurilor corporative, care ar urma sa scada pe masura…

- Preturile energiei si carburantilor, dobanzile uriase si inflatia record sunt cateva dintre semnele crizei economice care paste țara noastra. In premiera, dupa nenumarate avertismente ale specialiștilor, ministrul Finantelor a recunoscut ca exista acest r

- Inmatricularile de autoturisme noi sunt in creștere la șapte luni 2022 fata de 2021 cu 12,1% și tot in creștere cu 106,4% sunt și mașinile „electrificate”, realizand o cota de piața de 20,7%, potrivit Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Fii la curent cu cele mai…

- Veste de ultim moment pentru sute de mii de elevi! In urma cu mai puțin de o luna, Guvernul aproba o serie de masuri fiscale. Masurile sunt menite sa aduga bani la bugetul de stat. Cu alte cuvinte, statul sta extrem de prost cu banii, iar suprataxarile aprobate asta iși propune. O gaura majora, anunțata…

- Manifestantii cer retragerea din viata politica a noului presedinte Ranil Wickremesinghe, pe care il considera un aliat al fostului sef al statului Gotabaya Rajapaksa.Dinesh Gunawardena a depus vineri juramantul in functia de prim ministru al Sri Lankai, tara cuprinsa de o profunda criza politica si…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat declarații de ultim moment, in cadrul emisiunii In fața națiunii de la Antena 3, in care a vorbit despre majorarea salariului minim și despre aplicarea salariului minim european in Romania.

- La scurt timp dupa ce au anunțat destramarea poveștii de iubire, Alex Bobicioiu și Simina Loica s-au impacat. Sportivul a explicat ca nu a putut sa stea foarte mult timp desparțit de frumoasa bruneta. Vedeta a oferit cateva detalii legate de motivul pentru care el și partenera sa au trecut prin cateva…