Criză din Ucraina: Rubla își continuă prăbușirea și trece pragul simbolic de 80 de ruble pentru un dolar Moneda rusa s-a prabușit miercuri seara, depașind pragul simbolic de 80 de ruble pentru dolar, o premiera din noiembrie 2020, euro depașind pragul de 90 de ruble, potrivit AFP.



Indicii bursieri și piața valutara sunt împovarate de incertitudinea în jurul unui posibil razboi, occidentalii acuzând Rusia ca pregatește o invazie a Ucrainei și amenințând Moscova cu sancțiuni deosebit de dure.



O prabușire majora a bursei și a rublei avusese deja loc luni, determinând banca centrala rusa sa intervina prin anunțarea suspendarii achiziției de valute straine… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Riabkov a spus ca SUA nu ar trebui sa fie ingrijorate de viitoarele manevre comune ruso-belaruse, invitandu-le „sa se concentreze asupra caii diplomatice” de rezolvare a crizei legate de Ucraina.Rusia a transferat trupe saptamana aceasta in Belarus inainte ca Minskul sa anunte exercitii comune preconizate…

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters. Ministerul apararii de la Moscova a facut anuntul joi, in contextul confruntarii dintre Rusia si Occident privind intentia Ucrainei de a adera…

- "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si NATO pentru a defini garantiile judiciare pentru securitatea tarii noastre, in scopul excluderii extinderii viitoare a Aliantei la Est si a desfasurarii de sisteme de armament care ameninta Rusia in Ucraina si alte state…

- Joi, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Rusia, desfașoara forțe în jurul frontierelor Ucrainei, și ar trebui sa înțeleaga ca un nou atac asupra acestei țari ar fi prea costisitor. "Principalul obiectiv e sa împiedicam noi actiuni agresive…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a acuzat luni Rusia de raspandirea unor informatii false, inclusiv ca guvernul de la Kiev ar planui o ofensiva militara in Donbas, regiune din estul Ucrainei, unde importante zone sunt controlate de catre separatisti sustinuti de Moscova, relateaza Reuters…

- Rusia are peste 92.000 de soldati desfasurati in jurul granitelor Ucrainei si se pregateste pentru un atac pana la sfarsitul lunii ianuarie sau inceputul lunii februarie, a declarat seful agentiei de informatii pentru aparare a Ucrainei pentru Military Times.

- Oficialii de la Kiev au declarat pentru Financial Times ca analiza serviciilor secrete occidentale care sugereaza creșterea tensiunilor in iarna aceasta nu se bazeaza doar pe creșterea numarului de soldați ruși de la granița, ci și pe alte informații suplimentare privind intențiile lui Vladimir Putin.…