- Președintele american, Donald Trump, a declarat ca o decizie privind Siria va fi luata "cat de curand", informeaza BBC. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca "nu poate exclude" posibilitatea unui razboi intre Rusia și SUA, in timp ce președintele francez, Emmanuel Macron, susține…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, in ciuda avertismentelor Moscovei de pana acum. Anuntul lui Trump vine in contextul atacului chimic din Douma, care a afectat sute de civili. Rusia sustine insa ca atacul a fost o inscenare si a fost…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Președintele american Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria și a spus ca va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron au promis „un raspuns comun puternic” la presupusul atac cu arme chimice din 7 aprilie, care a facut zeci de victime, in orasul Douma, controlat de rebeli sirieni. Siria respinge acuzatiile ca ar fi lansat un atac cu arme chimice.

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…