Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 168 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia –92 locuri de munca pentru: dulgher, lucrator in producția de crabi, maseur terapeutic, bucatar,cercetator, inginer/inginer principal/operator in cadrul proceselor…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 141 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 92 locuri de munca pentru: operativ CNC, dulgher,lucrator in producția de crabi, maseurterapeut bucatar,cercetatorprincipal/superior,inginer/inginer principal/operator…

- Economie Puține locuri de munca prin rețeaua EURES, in aceasta perioada iunie 7, 2021 12:49 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 109 locuri de munca vacante, in domenii de activitate ca agricultura, servicii, hotel-restaurant.…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 149 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 70 locuri de munca pentru: bucatar,lucrator in producție, coafor, instalator ventilație, instalator, mecanic auto, mecanic motociclete mecanic semiremorca,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 109 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 53 locuri de munca pentru: bucatar,cercetator, inginer/inginer principal/operator in cadrul proceselor nucleare, mecanic auto, mecanic motociclete mecanic…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 149 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Post-ul Vrei sa lucrezi in stainatate? Eures pune la dispoziție aproape 150 de locuri de munca! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zeci de angajatori din județul Gorj sunt atestați in domeniul economiei sociale de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca(AJOFM). Sub egida „Luna mai – luna Economiei Sociale”, in cadrul AJOFM Gorj s-au organizat saptamana aceasta intalniri cu 29 angajatori din judet atestati in domeniul…

- SOCIETATE DE CONSTRUCTII angajeaza personal calificat in domeniul constructiilor. Oferim pachet salarial atractiv. Salariu minim de la 2.500 lei net, negociabil in functie de experienta si calificare, transport asigurat pana la locul de munca.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.