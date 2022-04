Stiri pe aceeasi tema

- Criza materialelor de construcție reprezinta un prilej pentru o acțiune comuna de protecție a infrastructurii. Contextul actual caracterizat prin lipsa acuta de materiale și prețul variabil la cele existente ne invita catre gandirea unei soluții imediate pentru a evita un dezastru pentru sectorul construcțiilor,…

- „Sunt convins ca aceasta criza energetica va accentua preocuparea si investitiile in eficienta energetica. Pretul mare va determina consumatorii sa se gandeasca la masuri de eficienta energetica, dar trebuie sa vina si din partea institutiilor statului o preocupare si un efort pentru informare si cresterea…

- Criza ruso-ucraineana are efecte inclusiv pe piața agriculturii din Romania, mai ales de cand Rusia a devenit, conform Financial Times, cel mai mare exportator de cereale si grau din lume. Pentru a vedea daca acest lucru nu ar putea deveni inclusiv o...

- Cifra de afaceri a pietei serviciilor de posta si curierat din Romania a avansat cu 19% fata de 2019 si a depasit cu 136% nivelul din 2011, ajungand la 6,4 miliarde de lei in 2020, potrivit unei analize KeysFin, remise, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pretul graului a crescut cu 34% pe piata europeana in ultima luna, iar pentru porumb cresterea a fost de 40%, procente neobisnuit de mari, cu variatii rapide in interval foarte scurt de timp, arata o analiaza a companiei de brokeraj XTB. Pretul graului a urcat de la 269,25 euro/tona in prima zi din…

- Criza facturilor a adus 10 milioane de romani in saracie energetica, iar masurile propuse de la 1 aprilie 2022 vor aduce facturi si mai mari, potrivit unui comunicat al Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), remis, luni, presei. In 5 ianuarie 2021, AEI a publicat studiul „Politicile publice destinate…

- Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 118/2021 cu scopul de a atenua efectele crizei energetice ridica mari semne de ingrijorare, atat pentru producatorii de energie, cat si pentru operatorii de retele si furnizorii de energie, impiedicand industria energetica sa opereze pe o piata predictibila, respectiv…

- Articolul Avantul asiaticilor pe piața muncii de la noi. ”In Nepal se știe ca Romania este o țara europeana in care condițiile de munca sunt foarte bune” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Pentru ca Romania sa nu se adanceasca și mai mult in criza forței de munca, Ministerul Muncii a dublat…