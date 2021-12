Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța din Gorj a trimis un mesaj halucinant pentru ziua de Craciun. Liderul de sindicat a anunțat faptul ca in Ajun de Craciun toate ambulanțele au funcționat fara medici, deoarece nu au destul personal.

- Potrivit acesteia, cele doua evenimente rutiere au avut loc in zona localitatilor Flamanzi si Stancesti- comuna Mihai Eminescu.La Flamanzi, doi tineri de 30 si 31 ani, au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a iesi din masina, care a lovit un cap de pod. Cei doi au fost preluati de ambulanta de…

- Guvernul Ciuca a primit votul de incredere al Parlamentului, inregistrand 318 voturi favorabile, in conditiile in care erau necesare cel putin 234 astfel de voturi. ”Impotriva” au fost inregistrate 126 de voturi. Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, s-a adresat Parlamentului joi, inaintea votului de investitura,…

- Toamna rodnica in comuna Moara. Mai multe strazi primesc primul strat de asfalt iar daca vremea va permite va fi turnat și cel de-al doilea strat. Primarul Eduard Dziminschi a inspectat pe teren calitatea lucrarilor. ”Dupa o vara productiva și mult spor, toamna aceasta culegem roadele și avem primele…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a avansat trei nume de posibile propuneri de premieri in cazul in care PNL refuza sa avanseze o alta propunere in afara de Florin Cițu, care a fost demis marți prin moțiunea de cenzura. El și-a asumat sa preia conducerea guvernului, dar a spus ca variante sunt și Catalin…