Inscrierile pentru clasa pregatitoare vor incepe miercuri, 4 martie. In peste 90 de unitați școlare, nu exista copii decat pentru o jumatate, o treime sau un sfert de clasa. In multe situații sunt așteptați unul sau maximum trei copii in clasa pregatitoare. Un astfel de exemplu se regasește și la o școala din Craiova. Numarul copiilor scade dramatic in unele zone ale județului. O dovedește clar recensamantul facut de unitațile școlare pentru inscrierea in clasa pegatitoare pentru anul școlar 2020-2021. In 94 de școli și tot atatea localitați nu se poate face nici macar o clasa de elevi. Toate…