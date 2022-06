Fermierii se plang de o criza de ciobani fara precedent. Multi ajung sa sacrifice din animale fiindca nu are cine sa le mulga sau sa le ingrijeasca, iar alții angajeaza pastori din alte țari, anunța Adevarul . In ultimii ani, oieritul se afla intr-o criza profunda la Botosani din cauza lipsei fortei de munca, putini mai vor sa se faca ciobani in Romania, iar fermierilor nu mai are cine sa le ingrijeasca oile. Multi ajung, din aceasta cauza, sa le sacrifice. Ionica Nechifor, presedinte al Asociatiei crescatorilor de ovine Moldovovis si director al Statiunii de Cercetare Popauti din Botosani, spune…