Criza care a cuprins grupul indian Adani a provocat luni proteste de stradă Actiunile companiilor miliardarului Gautam Adani sunt in cadere libera de la un raport critic din 24 ianuarie al Hindenberg Research, pierderile cumulate de pe piata depasind acum 110 miliarde de dolari si starnind temeri de contagiune financiara mai larga. Partidele de opozitie, care saptamana trecuta au cerut formarea unei comisii parlamentare pentru a investiga saga si au perturbatprocedurile, au pus la indoiala apropierea premierului indian Narendra Modi de Adani. Protestatarii si-au exprimat luni, de asemenea, furia fata de investitiile facute de Corporatia de Asigurari de Viata si Banca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

