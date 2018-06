Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nationalist din Italia isi pune in aplicare promisiunile din campania electorala. Ministrul de Interne din Peninsula a inchis porturile pentru navele cu imigranti din Africa. Un vas cu peste 600 de persoane a fost respins si a ramas in largul Mediteranei.

- Manifestantii violenti, presupusi membri ai unor grupuri anarhiste de extrema-stanga, au deturnat protestul pasnic fata de reformele in domeniul muncii promovate de Administratia Emmanuel Macron. Autoritatile au comunicat ca aproximativ 1.200 de protestatari cu cagule au participat la manifestatie.…

- Consulatul statului Chile de la Caracas a fost luat cu asalt luni de sute de venezueleni. dupa decizia Autoritatile de la Santiago de Chile au decis sa acorde o viza speciala pentru cei care daca sa fuga de "criza de democratie" din tara lor, relateaza AFP, citat de Agerpres. Consulatul a fost insa…

- Autoritatile din orasul sud-african Cape Town, grav afectat de seceta in ultimii doi ani, au decis sa amane "Ziua Zero" - ziua in care bazinele din metropola se vor goli, iar rezidentii vor incepe sa stea la cozi pentru a primi rezerve de apa -, din august 2018 pana la o data din 2019, in contextul…

- Africa de Sud a anuntat ca seceta din Cape Town este un dezastru national si afecteaza grav trei dintre cele noua provincii ale tarii. Guvernul a facut anuntul dupa ce a reevaluat amploarea si severitatea secetei timp de trei ani, relateaza ZF, citand BBC News.Citeste si: Arestarea lui Puigdemont…

- Africa de Est se desparte de restul continentului, intr-un eveniment geologic care va avea loc in cateva milioane de ani, scrie indy100. Ruptura geologica ce se petrece in partea de est a continentului, parte care va fi inlocuita de ocean, se marește intr-un ritm mai rapid decat se preconiza, din punct…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, sambata, la Constanta ca peste 300 de proiecte au fost depuse in judet in cadrul programului Start-Up Nation, iar 55 dintre acestea sunt in plata, mentionand ca ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru…