Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 4 iulie, in cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacau, ca Partidul Național Liberal are „niște parteneri de guvernare care, de multe ori, parca nu s-au nascut aici”, cu referire la partenerii din USR-PLUS.„Nu i-am vazut la drapelul…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat ca pune la dispozitia alegatorilor un clip video despre exercitarea dreptului de vot la alegerile locale partiale din data de 27 iunie. In material se menționeaza, intre altele, ca trebuie purtata masca de protectie in sectiile de vot si se va putea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si „prin momente grele”, fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri, potrivit Agerpres. „Practic, eu am condus negocierile…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat luni, 17 mai, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca organizarea Congresului partidului, in care se vor face alegerile la nivel național, va avea loc doar cand conditiile epidemiologice vor permite. „Am discutat de Congres. Am spus…