Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Un protestatar a fost scos cu forța din sala din Helsinki in care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, țin conferința de presa, dupa intalnirea tete-a-tete dintre cei doi șefi de stat, relateaza Reuters. Barbatul, care avea o pancarta cu ”Tratat pentru interzicerea…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters. Departamentul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care prevede contramasuri ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in aprilie de Statele Unite ale Americii, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Legea ii asigura intre altele presedintelui rus puterea de a rupe relatiile cu tari considerate…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta) a cerut ridicarea sanctiunilor europene impotriva Rusiei intr-un interviu publicat duminica, cu numai cateva zile inainte de o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin la Viena, informeaza Reuters.…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sanctiunilor impotriva unor companii si entitati din Rusia, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul prezidential, relateaza Reuters. Consiliul de Securitate si Aparare al Ucrainei a aprobat…

- O nationalizare temporara a producatorului rus de aluminiu Rusal este una din optiunile analizate pentru a ajuta aceasta companie afectata de sanctiunile americane, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Statele Unite au anunţat la începutul…

- Agentiile de presa ruse au relatat miercuri ca administratia presedintelui american Donald Trump ar fi informat ambasada Rusiei la Washington ca Statele Unite nu intentioneaza pentru moment sa impuna noi sanctiuni Moscovei, relateaza Reuters. 'Pot sa confirm ca Statele Unite au informat…