- Ordinul prin care se aproba necesarul de 250.000 de dispozitive electronice conectate la internet ce vor fi distribuite elevilor din Romania prin programul ”Școala de Acasa” a fost semnat de Ministrul Educației, Monica Anisie. Potrivit ordinului distribuit deja catre inspectoratele județene și din București,…

- Cu exact o luna inainte de a incepe cursurile, Gabriela Alexandrescu, președintele Salvați Copiii, avertizeaza ca ghidurile pentru redeschiderea școlilor trebuie sa fie publicate urgent de Ministerul Sanatații. Altfel, “situația va fi dramatica“. Alexandrescu mai atrage atenția ca descentralizarea deciziei…

- A mai ramas putin timp pana la debutul unui nou an școlar, primul care incepe intr-un context complicat. Este necesar un plan coerent pentru desfașurarea cursurilor in siguranța, atat din punct de vedere medical, cat si din punct de vedere al educației. Școala online, așa cum s-a desfașurat in primele…

- Academia Romana a emis in cursul zilei de ieri un punct de vedere prin care iși exprima surprinderea și ingrijorarea cu privire la noul Plan-Cadru pentru invațamantul gimnazial din Romania, elaborat de grupurile de lucru ale Ministerului Educației și Cercetarii. Potrivit variantelor emise se prevede…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a declarat ca termenul in care cele 250.000 de tablete și laptopuri vor ajunge la elevii care nu au acces la tehnologia necesara desfașurarii orelor online este 10 septembrie. ”Ministerul Educatiei a elaborat caietul de sarcini si acolo avem ca termen…

- Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Parinți din Romania, a declarat la TVR 1 ca organizația a propus grupului interministerial trei scenarii pentru desfașurarea invațamantului din septembrie.Unul dintre scenarii este prezența normala la școala, altul este ca elevii sa invețe 50%…

- In timp ce Ministerul Educației da asigurari ca școala online chiar funcționeaza, in mediul rural realitatea arata cu totul altfel.Copiii care au acces la tablete sau telefoane stau minute in șir privind in gol catre ecrane, pentru ca in multe zone semnalul la internet este slab, și conexiunea se intrerupe…

- Ministrul Educației, Monica Anisie , a vorbit si despre posibilitatea de a avea din nou cate 30-32 de elevi in sala de clasa, odata cu reinceprea anului scolar. „La acest moment, scenariul acesta nu-l vad posibil. Nu ne mai putem intoarce la salile de clasa pline cu 30 și ceva de elevi. Este clar ca…