Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a anunțat luni ca PSD blocheaza votarea in Senat a proiectului de lege care ar permite carantinarea și izolarea individuala a bolnavilor și suspecților de infectare cu COVID-19. ”Nu se va vota legea in Senat pana cand premierul și ministrul Sanatații nu…

- Ion Cristoiu atrage atentia ca, in timp ce in Romania autoritatile fac eforturi pentru a mentine starea de alerta pana la alegerile locale, in Occident a aparut moda daramarii statuilor, un obicei mai vechi care arata ca, desi, practic, un gest absurd, este cat se poate de omenesc. ”Cioclul apocaliptic…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca mesajul lui Iohannis dupa intalnirea cu Ludovic Orban este ca vom avea trei teme electorale: cum relaxeaza guvernantii din cand in cand, cum va arata Romania pe banii de la UE care, de fapt, nu sunt si cum vor schimba legile justiției.

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu dezvaluie care sunt dedesubturile conflictului din PNL intre gruparile Ludovic Orban si Rares Bogdan, afirmand ca zazania intre cele doua tabere este rezultatul luptei pentru putere in partid si in stat, o meteahna veche a politicienilor romani.

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca secretarul de stat in MAI Raed Arafat va fi tapul ispasitor al regimului Iohannis pentru masurile exagerate din timpul crizei coronavirusului, dar si pentru intarzierea relaxarii restrictiilor, anunța MEDIAFAX.Ion Cristoiu spune ca sacrificarea…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor critica dur decizia președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a contesta amenda primita de la CNCD pentru declarațiile facute pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc și il acuza de dubla masura. “CNCD spune ca o comunitate a fost discriminata, a fost lezata demnitatea…

- Romania trebuie sa profite de oportunitatile create de criza coronavirusului si sa se imprumute pentru a face investitii in domeniile care au potential acum, dar si in perspectiva, exploatand resursele de care dispune, printr-un plan strategic national,afirma jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu.Ion…

- Presedintele clubului Universitata Craiova, Marcel Popescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca decizia antrenorului Corneliu Papura de a pleca de la echipa l-a surprins. „In momentul de fața nu știm cine va fi antrenor”, a spus oficialul.Corneliu Papura a ales sa plece de la Universitatea Craiova,…