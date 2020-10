Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu atrage atentia ca personalitatile incomode regimului Iohannis sunt pedepsite cu ajutorul CNSAS, o noua arma politica, folosita fatis, cu ajutorul SRI, iar cea mai recenta victima este Patriarhul Daniel, caruia i s-a scos de la naftalina un presupus dosar de colaborator.Redam…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, a facut marți, in ședința de plen, o gafa monumentala referindu-se la situația epidemiologica și spunand ca ar fi bine sa avem mai multe victime. In timpul dezbaterii unui proiect de lege pe tema situatiilor de urgenta si protectiei civile,…

- Procurorii anticorupție de la Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 22 octombrie 2020, fața de George Scripcaru, pentru șataj, și Mihai George Cornea, director general…

- Publicistul Ion Cristoiu anunța, pe blogul sau, cristoiublog.ro, ca va fi in stare sa faca un nou gest mai neobișnuit la adresa lui Iohannis, daca, dupa anuntarea rezultatelor exitpoll-urilor, Gabriela Firea va fi pe primul loc. Acum 12 ani, jurnalistul a facut un alt gest in seara alegerilor locale:…

- Printre cei mai responsabili cetateni din Romania se numara locuitorii satului Dobresti din judetul Timis. Oamenii s-au grabit sa voteze imediat dupa deschiderea urnel Satul Dobresti din comuna Bara este cunoscut si pentru faptul ca aici s-a nascut Patriarhul Daniel, scrie Opinia Timișoarei. Din cei…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a verificat candidații la alegerile locale care vor avea loc duminica. Opt dintre candidații la alegeri au fost declarați de instanțe colaboratori ai Securitații: Traian Basescu, care candideaza la Primaria Municipiului București; Ludovic…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Oradea, la intalnirea cu candidatii bihoreni, ca ar vrea ca si presedintele Iohannis sa inceapa un proiect major ca sa aiba si el ce inaugura dupa alegerile din 2024. “Am vazut ca domnul Iohannis are o pasiune: inaugureaza tot ce am inceput…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a analizat sondajele de opinie efectuate in ultima perioada in legatura cu intentia de vot la alegerile locale. Publicistul explica pe cristoiublog.ro tendinta alegatorilor de a da castig partidelor de dreapta si la scrutinul din 27 septembrie, si la cel parlamentar, in condițiile…