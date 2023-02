Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani in care au fost ba in razboi, ba s-au impacat, Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu au pornit din nou scandalul, iar de data aceasta au implicat instanțele de judecata. Fosta asistenta TV a dat-o in judecata pe artista, susținand ca ar fi vinovata de pierderea unui contract de 36.000 de euro…

- Cristina Vasiu și partenerul ei se pregatesc de nunta? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce cei doi au oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars. Catalin Stoica a marturisit ca anul viitor vor fi mari surprize in viața lor, ceea ce ne duce cu gandul ca vor sa faca marele…

- Yamato Zaharia și Denisa Despa au avut o perioada au care s-au tatonat, iar acum nu se știe daca formeaza un cuplu. Luptatorul MMA a precizat in ziua de Craciun ca va merge acasa la dansatoare, in timp ce ea a anunțat la Antena Stars ca nu mai vorbesc.

- In urma cu o saptamana, Andreea Perju anunța divorțul de tatal fiicelor sale. Dupa un mariaj de 13 ani, cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. In cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars, Andreea Perju a vorbit despre planurile pe care le are dupa separare, dar și cum va petrece sarbatorile.

- Anamaria Prodan a caștigat un proces impotriva lui Laurențiu Reghecampf. Impresara susține ca antrenorul greșește enorm in atitudinea pe care o are fața de copilul lor, Bebeto. Vedeta susține ca nu i-a cerut niciodata pensie alimentara fostului soț. Anamaria Prodan a mai caștigat o lupta in razboiul…

- Cristina Cioran s-a desparțit de tatal fetiței sale, Alex Dobrescu. Barbatul are deja o noua iubita, insa susține ca va continua sa iși ajute fiica. Vedeta refuza ajutorul fostului partener.Zilele trecute, Alex Dobrescu a prezentat-o tuturor pe noua sa iubita, Diana, care este cu 16 ani mai tanara decat…

- Vica Blochina face un strigat de ajutor. Vedeta lanseaza un apel disperat, dupa ce a susținut faptul ca a fost furata. Mai mult decat atat, blondina este dispusa sa ofere o recompensa uriașa persoanei care se ofera sa o ajute. Iata ce declarații a facut vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Rita Mureșan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 50 de ani și, chiar daca nu a putut petrece alaturi de cele doua fiice ale sale, pentru ca ele sunt in New York, vedeta a plecat la Milano alaturi de prieteni. Intr-o intervenție telefonica la Antena Stars, creatoarea…